إصابة 21 شخصا في حادث انقلاب حافلة سياحية بجنوب سيناء

أصيب 21 شخصًا، اليوم الجمعة، بإصابات مختلفة؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب حافلة سياحية، على الطريق الدولي بجنوب سيناء.



تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب حافلة سياحية قادمة من شرم الشيخ متجه إلى محافظة القاهرة، بالقرب من منطقة حمام فرعون اتجاه مدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جري الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ بوقوع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفي أبورديس المركزي، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح مابين كسور وسحجات وكدمات وجروح ، جري استخراج تصاريح خروج لسبعة عشر حالة لتحسن أوضاعهم الصحية.