أمريكا تتوقع وصول صادراتها الزراعية إلى الصين لمستوى قياسي خلال العام الحالي

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية وصول الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل إلى 5ر31 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية الأخيرة بشأن الصادرات الزراعية إلى الصين تزيد عن التقديرات السابقة في نوفمبر الماضي بنسبة 17% بسبب زيادة الصادرات والمبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي وبخاصة صادرات الذرة.

وقال جاسون هافميستير المسؤول في وزارة الزراعة الأمريكية "نرى فرصا في كل أنحاء العالم. ونتوقع مبيعات أفضل في كل مكان تقريبا، أنظر إلى الصين وهي تطفو فوق الرسم البياني" لنمو الصادرات.

واندفعت الصين إلى شراء المحاصيل الزراعية الأمريكية بأعلى وتيرة لها منذ عقود لإطعام قطعان الخنازير التي تنمو لديها بسرعة كبيرة، بعد تجاوز أزمة حمى الخنازير في العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا في تعاملات بورصة شيكاجو الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أعوام.