الحرس الثوري: عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن 25 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفنًا تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد حصولها على التصاريح اللازمة، وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها.

وأضافت في بيان، نقلته وكالة «مهر» للأنباء، اليوم السبت، أن «السيطرة الذكية على مضيق هرمز لا تزال تُمارَس بقوة من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار والأمن الذي خلفه عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي في المضيق».

ويوم الخميس، أصدرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خريطة توضيحية حول حدود منطقة إشرافها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تحت عنوان تأسيس «هيئة إدارة الممر المائي في الخليج».

وحدّدت الخريطة المنشورة منطقة مسئولية الهيئة لتكون الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الجيرة في الإمارات شرق المضيق، إضافة إلى الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات غرب المضيق.

وأكدت الهيئة أن مرور أي سفن يتطلب تصريحًا منها.

وقال الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، إن 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد التنسيق مع إيران.

وذكرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت من «توفير ممر آمن للملاحة رغم حالة انعدام الأمن التي أوجدتها أمريكا في مضيق هرمز»، على حد قولها.