صحة غزة: 890 شهيدا منذ وقف النار

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 8 شهداء (7 شهداء جدد، و1 شهيد انتشال)، و29 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 890 شهيدًا، و2677 إصابة، و777 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و783 شهيدًا، و172 ألفًا و779 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم 226 تواليا، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت اليوم، شابًا على دراجة في مواصي خان يونس، ما أدى إلى إصابته.

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، صباح السبت، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقبل ذلك، أفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين بشظايا قنبلة مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة.

إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.