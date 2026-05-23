الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من إثيوبيا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيَّرة معادية قرب الدمازين بجنوب شرق البلاد قادمة من إثيوبيا.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط المسيرة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى حول الواقعة.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تصعيدًا غير مسبوق، بعد تبادل الاتهامات السياسية والعسكرية بين البلدين بشأن دعم جماعات مسلحة وشن هجمات بطائرات مسيرة، وسط تحركات عسكرية على الحدود المشتركة، وتزايد المخاوف من انزلاق الأزمة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

ويستند التصعيد الحالي إلى تاريخ طويل من الشكوك والصراعات غير المعلنة بين البلدين؛ فقد استضافت إثيوبيا، خلال مراحل مختلفة، قوى معارضة سودانية، كما لعبت أدوارًا سياسية في الوساطة بين الفرقاء السودانيين، خصوصًا مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق.

وعقب اندلاع الحرب السودانية الحالية، استضافت أديس أبابا قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، كما احتضنت اجتماعات لقوى مدنية سودانية معارضة، من بينها تحالف «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.