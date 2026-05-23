قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع بنيويورك إن "الأمر بشأن إيران سينتهي قريباً"، مشيراً إلى أن واشنطن أوقفت طهران، ولن تحصل أبداً على سلاح نووي.

جاءت تصريحات ترامب بعد أنباء عن تحقيق تقدم في الملفات العالقة للوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس الأمريكي طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية "كبرى أخيرة" ضد إيران، يليها إعلان النصر وإنهاء الحرب.

وقال المصدر، إن الرئيس الأمريكي شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل استمرار تعثر المفاوضات ومواقف طهران منها.

وأكد أن المفاوضات "مرهقة للغاية" وأن المسودات تنتقل ذهاباً وإياباً يومياً دون إحراز تقدم كبير.