سلوت: حققت مع صلاح أهم إنجاز في مسيرتي

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الفريق يُعد الإنجاز الأبرز في مسيرته التدريبية.

ويستعد محمد صلاح لمغادرة ليفربول بنهاية الأسبوع الجاري، بعد رحلة حافلة امتدت لتسع سنوات داخل "آنفيلد"، حقق خلالها العديد من البطولات، وكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي.

ورغم الأجواء العاطفية المنتظرة خلال مواجهة برينتفورد في ختام الموسم، والتي ستشهد وداع صلاح وأندي روبرتسون، شدد سلوت على أن الفريق لا يزال أمام مهمة حاسمة، تتمثل في تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يودع جمهور "الكوب" الثنائي صلاح وروبرتسون، اللذين تحولا إلى أيقونتين في تاريخ ليفربول، بعد مسيرة ناجحة في "ميرسيسايد"، توجا خلالها بجميع الألقاب الكبرى، وشاركا في نحو 820 مباراة بقميص الفريق.

وشهدت علاقة صلاح بمدربه بعض التوتر خلال الموسم الجاري، في ظل تصريحات متبادلة، أبرزها عقب التعادل أمام ليدز يونايتد، إلى جانب منشور اللاعب الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي فُسِّر على أنه انتقاد لأسلوب المدرب.

وعن ذكرياته مع صلاح، قال سلوت، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: "سأتذكره بالتأكيد من خلال الموسم الماضي، فقد أكد أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كان الإنجاز الأهم بالنسبة له، وهو ما يحمل قيمة كبيرة نظرًا لما حققه من بطولات مع النادي".

وأضاف: "بالنسبة لي، يمكنني القول إن هذا اللقب هو الأهم في مسيرتي، وسأتذكر دائمًا دوره الكبير خلال ذلك الموسم، وتأثيره الحاسم بفضل أهدافه العديدة".

وتابع: "لم نكن هذا الموسم في المستوى نفسه، لكن ذكرياتي الأبرز معه ستظل مرتبطة بالموسم الماضي، بينما يجب على الجماهير أن تتذكر كل ما قدمه على مدار سنواته مع الفريق".

وبات ليفربول قريبًا من حسم مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة في الجولة الأخيرة.

ورغم ذلك، شدد سلوت على ضرورة الحفاظ على التركيز، قائلًا: "صلاح وروبرتسون يدركان جيدًا أهمية التأهل لدوري الأبطال بالنسبة لنا، وإذا أردنا بناء فريق أقوى في الموسم المقبل، فإن المشاركة في البطولة القارية أمر حيوي".

كما رفض المدرب الهولندي التعليق على التقارير التي ربطت النادي بالتعاقد مع مواطنه إتيان راينن، مؤكدًا: "لن أتحدث عن أي صفقات، سواء للاعبين أو أفراد الجهاز الفني، قبل أن تُحسم رسميًا".

واختتم: "لقد عملت معه من قبل، وأكنّ له تقديرًا كبيرًا، وكنت قد حاولت ضمه منذ عامين، لكن الصفقة لم تكتمل".