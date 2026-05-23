عمرو جمال ينصح الأهلي بالتعاقد مع أحد مسئولي بيراميدز

نصح عمرو جمال، نجم النادي الأهلي السابق إدارة الأحمر بالتعاقد مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز.

وقال عمرو جمال في تصريحات لقناة مودرن إم تي آي: "إن كنت مسئولًا في النادي الأهلي لتعاقدت على الفور مع عمرو بسيوني، مدير تعاقدات نادي بيراميدز بأي طريقة".

وأضاف: "عمرو بسيوني هو القطعة التي تنقص النادي الأهلي، وهو من تعاقد مع محمد الشيبي، المحترف الأفضل في مصر منذ سنوات".

وتابع: "كما ضم بسيوني لاعب بموهبة بلاتي توريه مجانًا وبدون مقابل مادي، بالإضافة إلى فيستون ماييلي الهداف الرائع بمقابل مادي زهيد جدًا".

وأكمل: "عمرو بسيوني كان يستطيع أن يضم للأهلي أفضل المحترفين وبأقل مبالغ مالية ممكنة، لأنه فعلًا يجيد البحث، والتعاقد السريع والتفاوض".

وأتم عمرو جمال تصريحاته قائلًا: "كما أنه يملك رؤية الاختيار، وهو ما يجعل بيراميدز حاليًا يمتلك أهم وأفضل المحترفين في الكرة المصرية، وبمقابل مادي لا يُذكر".