أعلنت وزارة الأوقاف نشر جدول امتحانات الدور الأول للفرقتين الأولى والثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥م/ ٢٠٢٦م، وذلك في إطار حرصها على تنظيم العملية التعليمية، وضمان انتظام سير الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

ويُعقد الامتحان التحريري والشفوي بمقر كل مركز تحت إشراف عميده، على أن يُعقد الامتحان الشفوي للفرقة الأولى بمقر المركز عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، بينما يُعقد الامتحان الشفوي للفرقة الثانية بصورة مركزية بعد اعتماد نتائج الامتحانات التحريرية.

ويمكن الاطلاع على جدول الامتحانات من هنا.