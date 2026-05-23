وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية ومساعي التهدئة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، للتشاور حيال تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والتطورات الإقليمية المتلاحقة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد توافقا بين الجانبين حول أهمية تغليب الحوار والاحتكام للدبلوماسية لاحتواء الأزمة الراهنة، حيث أكد الوزيران أن الاستمرار في مسار التفاوض الجاد يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وتجنيب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوب يهدد السلم والأمن الإقليميين.

كما شدد الوزيران على أن المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة يفرض على الأطراف المعنية كافة التحلي بأقصى درجات المرونة والمسئولية، وأكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف كركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.