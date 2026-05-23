 رئيس الوزراء يستجيب لطلبات نواب الجيزة ويؤكد: العمل على استكمال مشروعات الصرف الصحي ومنظومة النظافة وعدد إضافي من المدارس
محمد عنتر
نشر في: السبت 23 مايو 2026 - 12:28 م | آخر تحديث: السبت 23 مايو 2026 - 12:28 م

تحاور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة؛ حيث تلقى رئيس الوزراء عددا من طلباتهم التي تخص بعض الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، ومنها ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام لمنظومة النظافة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي في عدد من المناطق، وكذلك إنشاء عدد أكبر من المدارس بالمراحل المختلفة في المناطق المكتظة بالسكان.

واستجاب مدبولي لطلبات النواب، مؤكدا أنه سيتم التنسيق فيما يخص هذه المشروعات وإتاحة التمويل والاعتمادات المالية الإضافية لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الخدمية، حرصا على مصالح المواطنين.


