وزير خارجية قطر يدعو نظيره الإيراني إلى التجاوب مع جهود الوساطة لتحقيق سلام مستدام

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، جرى خلال الاتصال، استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل للجهود المتصلة الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، مؤكدًا ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وشدد على أن حرية الملاحة تُعد مبدًا راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وأكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.