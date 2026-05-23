إصابة فلسطينيين اثنين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة شمالي غزة

أصيب شابان فلسطينيان، صباح اليوم السبت، جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع مدنيين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، والتي أسفرت حتى الجمعة عن استشهاد 883 فلسطينيا وإصابة 2648 آخرين.

وقال مصدر طبي بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، للأناضول: "وصل شابان مصابان بجروح متوسطة جراء إلقاء قنبلة إسرائيلية في مخيم حلاوة شمالي القطاع".

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" أطلقت قنبلة صوب المخيم الذي يؤوي نازحين شرق بلدة جباليا.

وبين الفينة والأخرى، يتعرض مخيم حلاوة الواقع في مناطق لا تخضع لانتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق، لاعتداءات إسرائيلية بالقصف وإطلاق النار من الآليات المتمركزة شرقي ما يعرف بـ "الخط الأصفر" شرق جباليا.

يذكر أن "الخط الأصفر" شريط فصل ميداني حددته تفاهمات وقف إطلاق النار، ويشار إليه بمكعبات أسمنتية صفراء، ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غرب القطاع، وتلك التي لا يزال يحتلها شرقه.

وفجر السبت، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية داخل المناطق التي يسيطر عليها شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، سُمع دوي انفجار عنيف جراء عملية النسف.

كما استهدف قصف مدفعي عنيف مناطق شمال وشرق بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع؛ تزامناً مع إطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية، وفق مصادر محلية.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.