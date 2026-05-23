السفير الكندي: مصر الآن بؤرة استقرار في منطقة مليئة بالأزمات

قال السفير الكندي في مصر أولريك شانون، إن أبرز الاختلافات التي لفتت انتباهه في مصر بعد 20 عامًا من عمله كسكرتير ثالث بالبعثة الدبلوماسية وعودته كسفير كندا لدى مصر، تتمثل في التطور الكبير الذي شهدته البلاد على مستوى البنية التحتية والدور الإقليمي.

وأوضح «شانون»، خلال لقاءه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه عمل في مصر خلال الفترة من 2004 إلى 2006 كسكرتير ثالث بالبعثة الدبلوماسية الكندية، وكانت تلك أول مهمة له كدبلوماسي، مشيرًا إلى أنه كان مسئولًا آنذاك عن الشئون السياسية الداخلية في فترة «دسمة بالتغيرات السياسية».

وأضاف أنه مع عودته إلى مصر بصفته سفيرًا لكندا، لاحظ تطورًا واسعًا في البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب النمو السكاني الكبير في القاهرة، مؤكدًا أن دور مصر الإقليمي أصبح أكثر أهمية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار السفير الكندي إلى أن مصر أصبحت تمثل «بؤرة استقرار» في منطقة تعاني من أزمات متعددة، مشددًا على أن هذا التحول من أبرز التغيرات التي لمسها منذ عودته إلى البلاد.