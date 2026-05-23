نيويورك بوست: عنصر مرتبط بالحرس الثوري خطط لقتل إيفانكا ترامب

زعمت صحيفة نيويورك بوست أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت هدفا لمؤامرة اغتيال على يد عنصر دربه الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن الخطة كانت تهدف إلى الثأر لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار "درونز" في بغداد قبل ست سنوات.

بحسب مصادر وردت في التقرير، صرّح محمد بكر سعد داود السعدي، وهو مواطن عراقي يبلغ من العمر 32 عامًا، والذي أُلقي القبض عليه مؤخرًا ، بأنه كان ينوي قتل إيفانكا ترامب، بل وزُعم أنه كان لديه خطة لمنزلها في فلوريدا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.



وقال أنتيفاد كنبر، الملحق العسكري السابق في السفارة العراقية بواشنطن، لصحيفة "واشنطن بوست" إنه بعد مقتل سليماني، كان السعدي يقول: "يجب قتل إيفانكا حتى نحرق منزل ترامب كما أحرق منزلنا".

بحسب التقرير، نشر السعدي على شبكة "X" صورة لخريطة تُظهر مجمعًا سكنيًا في فلوريدا حيث تقيم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ، واللذان اشتريا منزلًا بقيمة 24 مليون دولار. وإلى جانب الخريطة، ظهر تهديد باللغة العربية، جاء فيه: "لن يحميكم لا قصوركم ولا جهاز الخدمة السرية"، وأن رجاله في مرحلة "مراقبة وتحليل". وأكد مصدر آخر لصحيفة "ذا بوست" وجود خطة لإيذاء إيفانكا.

اعتنقت "إيفانكا ترامب"، البالغة من العمر 44 عاما الإسلام عام 2009 قبل زواجها من كوشنر. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بشأن مؤامرة الاغتيال المزعومة.