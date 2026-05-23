عراقجي يبحث مع نظيره العراقي تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية، أن حسين "تلقى مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي حيث أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن".

وأشار عراقجي، وفق البيان، إلى "التقدم الحاصل في الجولة الأخيرة، ولا سيما بشأن الورقة التفاوضية الجديدة".

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاتصال "أهمية الدور الذي تضطلع به باكستان في هذا الإطار"، مشيدا بجهودها "الداعمة لإنجاح المساعي التفاوضية، إلى جانب الإشارة إلى أهمية انخراط دولة قطر في هذه المرحلة".

وبحسب البيان أعرب حسين عن "شكره لنظيره الإيراني على الاتصال وإحاطته بمستجدات العملية التفاوضية"، مؤكداً "سعادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها المسار التفاوضي".

كما أشاد الوزير العراقي "بالجهود الكبيرة التي يبذلها عراقجي في سبيل دفع العملية التفاوضية إلى الأمام"، مؤكداً "ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بأسرع وقت ممكن في مضيق هرمز، والعمل على رفع الحصار عن إيران".

وأعرب حسين عن "تطلع العراق إلى سماع أخبار إيجابية تُفضي إلى إنهاء الحرب وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية لشعوب المنطقة".

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.