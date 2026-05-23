﻿أضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل جراء غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر السبت، سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدف مدينة صور وعدة بلدات في جنوبي لبنان؛ ما أسفر عن أضرار جسيمة بمستشفى وعدة منازل.

ويأتي ذلك في خرق جديد لاتفاق وقف النار المعلن منذ 17 أبريل الماضي، والذي تم تمديده حتى مطلع يوليو المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي أغار فجر السبت، مستهدفاً منزلا في مدينة صور ما أدى إلى تدميره وتسويته بالأرض.

وأضافت أن الغارة تسببت أيضا في "تضرر عدد كبير من المنازل الملاصقة والبنى التحتية من مياه وشبكات الكهرباء وطرقات داخلية في الأحياء، وقد هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف".

وبحسب الوكالة، أغار الطيران الإسرائيلي فجرا مستهدفاً منزلا بالقرب من مستشفى "حيرام" بمدينة صور أيضا.

وأشارت إلى أن الغارة أدت إلى "أضرار جسيمة بمستشفى حيرام وفي غرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات، وفي شبكات الكهرباء وزجاج مبنى المستشفى".

ووفق الوكالة، "شن الطيران الحربي المعادي قرابة السابعة من صباح اليوم (4.00 تغ) غارة جوية على بلدة يحمر الشقيف، وسبق ذلك قصف مدفعي طاول أطراف بلدتي جبشيت وشوكين (بقضاء النبطية)".

وفي السياق، استهدفت غارتان إسرائيليتان عنيفتان بلدة دبين بقضاء مرجعيون، وفق المصدر ذاته.



