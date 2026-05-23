عراقجي يناقش مع نظيره العماني الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، محادثات هاتفية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، تناولت أهم القضايا الإقليمية والجهود الدبلوماسية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، صباح السبت، تبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، والعملية الدبلوماسية القائمة، والجهود المبذولة لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب.

وكان عراقجي أجرى أمس الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لمناقشة القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الباكستاني، الجمعة، وصول قائده عاصم منير، إلى طهران في زيارة ضمن جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة.

ومع تعثر المحادثات في ظل وقف إطلاق النار، يتصاعد التوتر، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الأحد، قائلا: «من الأفضل أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منها شيء».

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، نقلت، الجمعة، عن مسئولين إيرانيين أن وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران لا يعني بالضرورة أنه تم التوصل إلى إطار أولي لاتفاق، بخصوص الصراع الدائر في منطقة الخليج.

وأضافت الوكالة أن طهران ترغب في أن تكون قضايا مثل إنهاء التوترات الحالية في المنطقة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وضمان أمن السفن الإيرانية في الممرات المائية الدولية، هي المحور الرئيسي للمفاوضات.

ويسري في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن عقبات رئيسية لا تزال تعترض جهود إرساء سلام دائم، ولا سيما فيما يتعلق بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز.