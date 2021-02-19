الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي يمر بلحظة حاسمة ونخوض مفاوضات مكثفة حوله

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يخوض مفاوضات مكثفة مع أطراف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصفقة تمر بلحظات حاسمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ونقلتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إن "مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، بصفته منسق اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، مستعد لدعوة أطرافها والولايات المتحدة، التي انسحبت من الصفقة عام 2018، للمشاركة في مشاورات غير رسمية من أجل مناقشة الإجراءات اللاحقة".

وأشار ستانو إلى أن الاتفاق النووي يعيش حاليا لحظات حاسمة، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مكثفة مع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يرحب بردود الأفعال الأولى الإيجابية على مبادرته لإجراء مثل هذه المشاورات، مبينا أن العمل لا يزال جاريا على تنظيمها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.