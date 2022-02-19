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أعلن حسني عبد ربه، قائد الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، توليه منصب رئيس الجهاز الإداري للدراويش خلال الفترة المقبلة.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي أعلن، أول أمس، عن فسخ عقد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق بالتراضي.

وقال عبد ربه، في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "انا حاليًا في زيارة بمنزل المهندس يحيى الكومي، مهما كان هناك اختلاف ولكن كلنا يجمعنا حب الإسماعيلي".

وأضاف: "لم أتشرط على النادي ولكني أريد صلاحيات لعملي، ويحيى الكومي يستطلع رأيي الآن ونتناقش في عدة أمور، وعرض علي أن أكون رئيس جهاز الكرة، ولكن لن يتم الإعلان بشكل رسمي حتى وصول المدير الفني الجديد".

وأردف: "المدير الفني الجديد سيكون مصريًا، وسيتم الإعلان عنه خلال 24 ساعة، وسيكون أحد اللاعبين السابقين في الدراويش".

واختتم: "الإسماعيلي ليس ملك نفسه ولكن ملك جميع المحبين له ولابد من دعمه خلال الفترة الحالية".