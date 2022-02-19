 بعد انتشار إعلاناته واتهامه بالنصب.. القبض على الصيدلي الشهير بطبيب الكركمين - بوابة الشروق
السبت 19 فبراير 2022 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

بعد انتشار إعلاناته واتهامه بالنصب.. القبض على الصيدلي الشهير بطبيب الكركمين

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 10:31 م

ألقت مباحث المصنفات القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

واشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهم للنصب على يد الصيدلي الذي روج لنفسه عبر الفضائيات، بأنه خبير علاجي بالأعشاب.

وتلقت مباحث المصنفات معلومات تفيد حيازة الصيدلي أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك