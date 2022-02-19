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ألقت مباحث المصنفات القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

واشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهم للنصب على يد الصيدلي الذي روج لنفسه عبر الفضائيات، بأنه خبير علاجي بالأعشاب.

وتلقت مباحث المصنفات معلومات تفيد حيازة الصيدلي أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.