التنمية المحلية تستعرض جهودها حول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ (cop 27) خلال نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وأشار شعراوي، اليوم، خلال لقائه مع وفد البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، وفريدريكا رانجيرى مدير برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك، وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك، ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي، إلى دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن.

وأشارت آيات سليمان، إلى تقدير البنك لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ استراتيجية التغير المناخى واستعداد البنك الدولي لدعم جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية وتوطينها على المستوى المحلى والإفريقى، خاصة فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة التى تعتبر تجربة تستحق النشر والتوثيق على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوتا فاعلا وقويا لدول القارة الإفريقية في قمة المناخ القادمة، لافتاً إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة في ظل وجود بعض التحديات المشتركة التي تواجه دول إفريقيا في هذا الملف، حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين.

ورحبت المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولى، بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية في وضع استراتيجية الدعم الفني والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المحلية في محافظات الصعيد، وتوطين الخبرات المكتسبة في سوهاج وقنا على مختلف المحافظات.

وأكدت آيات سليمان اهتمام البنك الدولى بدعم مصر في ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ.