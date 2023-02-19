باكستان تدعو إلى مزيد من التنسيق بشأن المساعدات الإغاثية لتركيا وسوريا

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، إنه لغرض التنسيق، يجب إرسال جميع مساعدات الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنظمات الإنسانية والخيرية لعملها الإغاثي المستمر في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، وقال إن المنظمات الإنسانية الباكستانية كانت في طليعة دعم المتضررين في هذين البلدين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني خلال اجتماع رفيع المستوى لمراجعة أنشطة الإغاثة الجارية، من جانب باكستان، في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى ضرورة إرسال المساعدات الإغاثية لهذه الدول وفقا لمتطلبات المتضررين من الزلزال وشدد على ضمان جودة السلع الإغاثية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمل المنظمات الخيرية ووجه الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان بالحفاظ على التنسيق المستمر معها.