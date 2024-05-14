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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن «الهجمات التي يشنها المتطرفون على قوافل المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة مروعة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، ويحتاجون بصورة ماسة إلى تلك الإمدادات».

ودعا إسرائيل إلى محاسبة المسئولين عن هجمات المتطرفين، وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى غزة».

Attacks by extremists on aid convoys en route to Gaza are appalling.



Gazans are at risk of famine and in desperate need of supplies.



Israel must hold attackers to account and do more to allow aid in – I will be raising my concerns with the Israeli government. — David Cameron (@David_Cameron) May 14, 2024

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وفي وقت سابق، أغلق محتجون إسرائيليون الطريق على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق ومزقوا أكياس الحبوب بالقرب من معبر ترقوميا.

وكانت الشاحنات التي تم الاعتداء عليها بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل، قادمة من الأردن ومتوجهة إلى قطاع غزة، حيث يحتاج أهالي القطاع بشدة إلى المساعدات الإنسانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سلوك المتظاهرين «غير مقبول على الإطلاق»، وأدان البيت الأبيض الهجوم ووصف «نهب» قوافل المساعدات بأنه «شيء مثير للغضب».

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت مجموعة الناشطين «تساف 9» مسئولة عن تنظيم الاحتجاج.

وتصفها التقارير بأنها جماعة يمينية تسعى إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن الإسرائيليين هناك.