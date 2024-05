قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن «الهجمات التي يشنها المتطرفون على قوافل المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة مروعة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، ويحتاجون بصورة ماسة إلى تلك الإمدادات».

ودعا إسرائيل إلى محاسبة المسئولين عن هجمات المتطرفين، وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات إلى غزة».

