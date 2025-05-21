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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يؤكد على التزام مصر بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:50 م

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على التزام مصر بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مستهل زيارته إلى بروكسل، حيث شارك مساء الثلاثاء في الفعالية التي استضافها ماكسيم بريفوت نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا، تحت رعاية كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي الثالث في بروكسل.

والتقى الوزير عبد العاطي خلال الفعالية مع عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأوروبيين والأفارقة من بينهم وزراء خارجية بلجيكا وقبرص ورومانيا والنمسا ونيجيريا وتونس والجزائر، وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والمبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي في لقاءاته على التزام مصر بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

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