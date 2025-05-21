السويد: نتحرك أوروبيا للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين؛ بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأضافت وزيرة الخارجية ستينرغارد في بيان ببروكسل، اليوم الثلاثاء: "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا".

وتابعت "لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".

وأوضحت أن العقوبات ستستهدف "وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية ويعارضون بنشاط حل الدولتين في المستقبل"، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت ستينرغارد إلى أن السويد "في جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية طالبت بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدت بشدة عدم تأمينها لها".

وأضافت أن السويد قلقة بشأن "كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال".

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