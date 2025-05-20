شقيقة سعاد حسني: الجواب الموجه لعبد الحليم حافظ لا توجد فيه أي إشارة للراحلة

أعربت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن استيائها الشديد من تداول ما زُعم أنه خطاب كتبته السندريلا للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، واصفة ما حدث بأنه "مهزلة إعلامية" تمثل إساءة ليس فقط لتاريخ عبد الحليم، بل لجمهوره ومكانته الفنية في مصر والعالم العربي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: "لم أقرأ الخطاب بالكامل، قرأت سطرين فقط وشعرت بالحزن الشديد على العندليب، الفنان العظيم اللي مش هييجي زيه، وأكثر حزني أنه أُسيء إليه من أحد أفراد عائلته، ولم يكن يهمني في هذه القصة إلا عبد الحليم حافظ، لأنه قيمة فنية وتاريخ لن يتكرر".

وتابعت : "ما حدث مؤلم وغير منطقي، الخطاب عبارة عن قص ولزق، ومتركب بشكل واضح، ولم ترد فيه كلمة واحدة تشير إلى سعاد حسني، وبالتالي فالقصة من الأساس غير واقعية وتنتهي عند هذا الحد".

وتابعت: "أنا شخصيًا استغربت، وشعرت بالحسرة لما قرأته من تعليقات مهينة، ولو الأموات يمكن أن ينطقوا، لقالوا كفى.. ماذا تفعلون فينا؟! للأسف، لا أعرف الهدف من نشر هذا الخطاب، ولا أعتقد أن جميع أفراد عائلة عبد الحليم وافقوا عليه، لأن ما حدث تصرف خاطئ تمامًا".

وأشارت إلى أنها لا تفكر في مقاضاة أسرة عبد الحليم حافظ، مؤكدة: "هل يمكن أن أقاضي أسرته؟ مستحيل، مش ممكن أعمل كده، لأنني أحترم تاريخه".