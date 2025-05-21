أموريم: الفوز ببطولة الدوري الأوروبي سيساعد مانشستر يونايتد مستقبلا

اعتبر البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن الفوز الأربعاء بلقب الدوري الأوروبي في النهائي على حساب توتنهام هوتسبر في بيلباو قد يكون مفيدًا مستقبلًا، بعد موسم معقد وترتيب متأخر في جدول الدوري الإنجليزي.

وقال روبن أموريم: "الأمر لا يتعلق بمستقبلي.. سينتهي الموسم ويجب النظر للفريق وقتها بطريقة مختلفة، لكن الفوز بلقب أوروبي مهم وحصد لقب قد يساعدنا في المستقبل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة النهائية التي ستقام على ملعب سان ماميس.

وأضاف المدرب: "ليس فقط أنني قد أغادر.. جئت من فريق سبورتنج البرتغالي، وكان يتعين عليه لعب دوري أبطال أوروبا كي يحافظ على لاعبيه.. الأمور مختلفة هنا، يونايتد علامة كبرى. ألعب دوما من أجل شيء أكبر مني، أدرب من أجل اللاعبين والجهاز الفني وكل المشجعين".

وحول استعداداته للنهائي المرتقب وبغض النظر عما سيفعله توتنهام، الذي منح راحة لأهم لاعبيه في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف أموريم أنه من الواضح أن ما كان يحتاجونه هو "المنافسة".

وتابع: "لا أعرف طبيعة ظروفهم.. حظينا بوقت للاستعداد للنهائي والطريقة المثلى لذلك هو أن يؤدي اللاعبون ما عليهم.. لا أستطيع الرد نيابة عن توتنهام".