موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»

تصدّرت أغنية موسى الجديدة "عكينا" قائمة الترند على منصة أنغامي، محققة المركز الأول في وقت قياسي.

الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان مصطفى العسال، توزيع الكينج، تنفيذ إنتاجي لطارق الأحمدي، وإخراج محمود صبري، وقد تم تنفيذ الكليب باستخدام تقنية AI Lip Sync.

جدير بالذكر أن آخر أعمال موسى كانت أغنية "راجع"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع الدكتور أشرف محروس، وإخراج أوكا. وقد صُوّرت الأغنية بالكامل في جورجيا.

ومن خلال هذا الإصدار، يؤكد موسى مجددًا حرصه على تقديم فن متجدد يجمع بين الأصالة والحداثة، مواصلًا خطواته الواثقة نحو ترسيخ مكانته على الساحة الفنية.