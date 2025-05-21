رئيس البنك لـ الأهلي والزمالك : لاعبونا ليسوا للبيع

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن فريقه يقترب من تحقيق طموحه هذا الموسم بإنهاء الدوري ضمن المربع الذهبي، والمنافسة بقوة على لقب كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن طموحات النادي كانت مقسّمة على مراحل، بدأت بالسعي للتواجد ضمن أول تسعة فرق في جدول الترتيب، والآن تستهدف إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لضمان مقعد في البطولات الأفريقية.

وقال نصار، خلال مداخلة في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن إدارة النادي دعمت الفريق بعدد من الصفقات المميزة خلال الموسم الحالي، وفق رؤية الجهاز الفني، من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة وتحقيق أهدافه.

ونفى رئيس النادي تلقي أي عروض رسمية أو حتى شفهية من النادي الأهلي لضم المهاجم أسامة فيصل، مؤكدًا أن ما يُشاع حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب ياو أنور لا أساس له من الصحة، واصفًا تلك الأخبار بالشائعات.

واختتم نصار تصريحاته بالتأكيد على أن عقود لاعبي الفريق ممتدة لأربعة مواسم منذ توقيعها العام الماضي، مشددًا على أن إدارة النادي ترفض تمامًا التفريط في القوام الأساسي، خاصة في ظل أهمية المباريات المتبقية، والتي وصفها بـ"حجر الزاوية" في حسم المركز المؤهل للبطولات القارية.