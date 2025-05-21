قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان خوفًا من عدم قانونية العملية

الأكثر قراءة
سيد علي عن سرقة منزل نوال الدجوي: الـ200 مليون جنيه يجيبوا فيلا في كومباوند
رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا
عمرو أديب عن سرقة منزل نوال الدجوي: المصريون ركزوا على الحسد وثروتها
مصدر: الحكومة تُبلغ مصانع الأسمدة بوقف كامل لإمدادات الغاز لمدة أسبوعين
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
أصدر قاض اتحادي حكما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء يُلزم المسؤولين الأمريكيين بالاحتفاظ بحجز المهاجرين الذين تم ترحيلهم على ما يبدو إلى جنوب السودان والسيطرة عليهم، تحسبا لإمكانية أن يقرر لاحقا أن عمليات الترحيل كانت غير قانونية.