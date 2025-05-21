قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان خوفًا من عدم قانونية العملية

أصدر قاض اتحادي حكما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء يُلزم المسؤولين الأمريكيين بالاحتفاظ بحجز المهاجرين الذين تم ترحيلهم على ما يبدو إلى جنوب السودان والسيطرة عليهم، تحسبا لإمكانية أن يقرر لاحقا أن عمليات الترحيل كانت غير قانونية.