زعيم الحوثيين يعلن إطلاق 38 صاروخا ومسيرة على أهداف إسرائيلية في أسبوعين

أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، أن قوات جماعته أطلقت 38 صاروخا ومسيرة على أهداف إسرائيلية في أسبوعين، مقللا من آثار غارات تل أبيب على اليمن.

وقال في كلمة مصورة "قواتنا نفذت خلال الأسبوعين الماضيين عمليات عسكرية بـ38 ما بين الصواريخ وطائرات مسيرة".

وأضاف أن "عمليات سلاح الطيران المسير عمليات كثيرة وفعالة وكانت بـ23 مسيرة استهدفت عدة أهداف في الخضيرة ويافا وأسدود وعسقلان والنقب وأم الرشراش في إسرائيل".

وذكر أن من بين هذه الاستهدافات: "عملية موفقة هاجمت المطار الذي يسميه العدو الإسرائيلي بمطار رامون وعملية أيضاً مهمة باتجاه مطار بن جوريون".

وأضاف أنه "كان هناك أيضا عمليتين لاستهداف سفينتين تجاريتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في أقصى شمال البحر الأحمر".

وحول مستقبل عمليات الجماعة قال الحوثي إن "القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي موقف لا مجال فيه للمسرحيات".

وحول الغارات على صنعاء أمس الأربعاء، علق الحوثي قائلا: "العدوان الإسرائيلي بالأمس لا يدل على أي إنجاز وهو إفلاس وإجرام ولن يؤثر على شعبنا العزيز في كسر إرادته بل ستزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه".