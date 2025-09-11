إسرائيل تعاقب بالسجن 6 جنود رفضوا العودة للحرب في غزة

- الجنود "أبلغوا قادتهم بمعاناتهم من إنهاك جسدي وضغط نفسي بعد أمرهم بالدخول إلى منطقة جباليا شمالي القطاع"



ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، أن 6 جنود من لواء "جفعاتي" بالجيش، رفضوا المشاركة في جولة قتال جديدة بقطاع غزة، ما دفع قيادتهم إلى معاقبتهم بالسجن.

ووفق ما ذكرت مصادر أمنية لهيئة البث، "كان من المفترض أن يدخل الجنود الستة إلى شمال القطاع، وتحديدًا منطقة جباليا، غير أنهم أبلغوا قادتهم أنهم يعانون من إنهاك جسدي وضغط نفسي بعد نحو عامين من العمليات المتواصلة داخل غزة".

وأضافت الهيئة: "ورغم تحذيراتهم من التدهور النفسي، قُدموا إلى محاكمة عسكرية".

وأوضحت أن 3 من الجنود أُدينوا بتهمة "رفض الأوامر" وحُكم عليهم بالسجن 10 أيام، بينما صدرت بحق اثنين آخرين عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ، في حين ينتظر السادس إعادة محاكمته.

ووفق الهيئة، فإن الجنود الستة "شاركوا عشرات المرات في توغلات داخل القطاع منذ بداية الحرب، وفقدوا زملاء لهم خلال المعارك، كما واجهوا حوادث ميدانية صعبة".

وتضاف هذه الحادثة، إلى حالات مشابهة سابقة تعكس مظاهر التململ والإنهاك النفسي المتزايد داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد مرور ما يقارب عامين على حرب غزة، في ظل الخسائر البشرية والضغط الميداني المستمر.

وخلال الشهور القليلة الماضية، أعلن عشرات العسكريين الإسرائيليين، رفضهم المشاركة في الحرب بغزة، مؤكدين أن استمرارها يهدف لبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، على حساب المحتجزين الإسرائيليين.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أكدت حركة حماس، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن محتجزين فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب عبر التمسك باستمرار احتلال غزة.