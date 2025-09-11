بلومبرج: ألمانيا قررت دعم مقترح تقوده فرنسا لحل الدولتين



نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بأن الحكومة الألمانية قررت دعم المقترح الذي تقوده فرنسا لحل الدولتين، وهو خروج عن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية، الدوحة.

وأوضحت المصادر – التي طلبت عدم تسميتها - لـ"بلومبرج" أن ألمانيا تخطط لدعم قرار الأمم المتحدة، يوم الجمعة، المتعلق بتبني "إعلان نيويورك"، بقيادة فرنسا والسعودية.

وبحسب "بلومبرج"، يدعم الإعلان قيام دولة فلسطينية وكذلك حق العودة للاجئين.

وفي أغسطس، قالت الحكومة الألمانية إن برلين لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية لأن ذلك سيقوض أي جهود للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض مع إسرائيل.

وأوضحت حينها أنه "لا يزال التوصل لحل الدولتين عن طريق التفاوض هدفنا حتى وإن بدا بعيد المنال حاليا، وسيأتي الاعتراف بفلسطين في نهاية هذه العملية على الأرجح، ومثل هذه القرارات الآن غير بناءة".

وأعلنت دول، من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، في الآونة الأخيرة أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط معينة.

وفي 24 يوليو، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعلن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.