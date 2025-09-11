رئيس أكاديمية الفنون تشهد تحكيم مشروعات تخرج طلاب المعهد العالي للسينما

شهدت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، اليوم الخميس، تحكيم مشروعات تخرج طلاب المعهد العالي للسينما؛ دفعة الدكتورة رحمة منتصر؛ أستاذ المونتاج بالمعهد.

وشهد اليوم تحكيم 20 فيلما سينمائيا بنظام دولبي، وهو أمر احتاج امشقة وجهد كبير من الدكتور هشام عنين رئيس قسم الصوت بالمعهد.

وأعربت الدكتورة جبارة عن سعادتها بحضور هذا اليوم الذي تكلل فيه مسيرة تعب وجهد طوال أربع سنوات دراسية بالمعهد، والاحتفاء بتجارب إبداعية من إنتاج طلبة معهد السينما.

وأشادت رئيس أكاديمية بالدفعة التي تحمل اسم الرائدة والمعلمة رحمة منتصر، مؤكدة أن الطلاب تعلموا كل الخبرات الممكنة ليعبر كل منهم عن نفسه وفكره من خلال مشروعه، كما توجهت بالشكر لكل القائمين على تنظيم هذا اليوم، والجهد الذي بذله وكيل المعهد العالي للسينما، ورؤساء الأقسام بالمعهد، معربة عن سعادتها بتقدم المعهد العالي للسينما للاعتماد لأربع برامج بهيئة ضمان الجودة، مؤكدة أن هناك مجهود كبير بذل في هذا الملف.

كما تقدمت جبارة بالشكر للدكتورة إيمان يونس، العميد السابق للمعهد، على دورها في هذا الملف، ومؤكدة أن المعهد العالي للسينما صرح عظيم ومتميز بأقسامه على مستوى الشرق الأوسط، لذا يستحق المعهد أن نبذل كل الجهد من أجل الحصول على الاعتماد والجودة".