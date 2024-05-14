بن غفير: يجب منع إدخال المساعدات لغزة حتى إعادة المحتجزين

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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى منع إدخال المساعدات لقطاع غزة، حتى إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة.

وبحسب موقع «YNET» العبري، قال بن غفير، خلال مشاركته ضمن مسيرة في سديروت، مساء الثلاثاء، إن «استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها هما الضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر».

ووصف استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها بأنه «أمر أخلاقي وإنساني»، قائلًا إنه «يشعر بالخجل لأنه الوحيد في الحكومة الذي صوت ضد نقل شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم».

واستطرد: «هل تريدون توصيل الطعام للأطفال في غزة؟ هل تريدون سقفًا يؤوي النساء في القطاع؟ فليعيدوا لنا جميع المحتجزين والمحتجزات».

وفي وقت سابق، أغلق محتجون إسرائيليون الطريق على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، وألقوا طرود المواد الغذائية على الطريق ومزقوا أكياس الحبوب بالقرب من معبر ترقوميا.

وكانت الشاحنات التي تم الاعتداء عليها بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل، قادمة من الأردن ومتوجهة إلى قطاع غزة، حيث يحتاج أهالي القطاع بشدة إلى المساعدات الإنسانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن سلوك المتظاهرين «غير مقبول على الإطلاق»، وأدان البيت الأبيض الهجوم ووصف «نهب» قوافل المساعدات بأنه «شيء مثير للغضب».

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانت مجموعة الناشطين «تساف 9» مسئولة عن تنظيم الاحتجاج.

وتصفها التقارير بأنها جماعة يمينية تسعى إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة أثناء احتجاز الرهائن الإسرائيليين هناك.