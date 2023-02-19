مدرب صن داونز: نحتاج 10 نقاط للتأهل للدور المقبل ومواجهة الأهلي صعبة

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شدد رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على صعوبة لقاء الأهلي السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

صن دانز يتصدر المجموعة الثانية بفوزين أمام الهلال السوداني والقطن الكاميروني، فيما تلقى الأهلي هزيمة 1-0 أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية وتأجلت مباراته في الجولة الأولى نتيجة المشاركة في مونديال الأندية.

وقال رولاني موكوينا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «حققنا 6 نقاط في أول جولتين، الآن علينا التعافي واستعادة لياقتنا البدنية للتركيز على المواجهة الصعبة ضد الأهلي».

وأضاف: «فريقي يضم لاعبين يخوضون منافسات دوري الأبطال للمرة الأولى مثل كاسيوس ميلولا ورونوين ويليامز».

وتابع: «بعض عناصر الخبرة رحلت عن فريقنا، لكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وتخطي مرحلة المجموعات».

وأتم: «المجموعة تضم 4 فرق قوية، لا زالت هناك مباريات قوية في طريقنا وعلينا أن نحصد على الأقل 10 نقاط للاقتراب من التأهل إلى ربع النهائي».