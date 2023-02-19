رونالدو في التشكيل المثالي بالدوري السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

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تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في التشكيل المثالي للجولة بالدوري السعودي، للمرة الثانية على التوالي.

وفقا لموقع "Sofascore" المتخصص في إحصاءات كرة القدم، تواجد رونالدو في التشكيل المثالي للجولة الـ17 بالدوري السعودي، بحصوله على تقييم 8.4، متساويا مع إيفر بانيجا، نجم الشباب.

بينما حصل البرازيلي رومارينهو، نجم اتحاد جدة، على التقييم الأعلي وبلغ 8.8.

وجاء التشكيل المثالي للجولة 17 بالدوري السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج (الشباب).

الدفاع: مروان سعدان (الفتح)، جودي انتونيو (الخليج)، أحمد شراحيلي (اتحاد جدة).

الوسط: محمد الدوسري (الرائد)، فيصل فجر (الوحدة)، نولدج موسونا (الطائي)، إيفر بانيجا (الشباب)، رومارينهو (اتحاد جدة).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، جوليو تفاريس (الرائد).