تغريم رحيل ذكري 50 ألف جنيه بعد تشهيرها بالفنان محمد الشقنقيري وادعاء زواجها منه

انتصر الفنان محمد الشنقيري، في ساحة القضاء ضد رحيل ذكري، وتم تغريمها 50 ألف جنيه وإلزامها بدفع 15 ألف جنيه للحق المدني، وذلك بعد دعوى السب والقذف والابتزاز والتعويض.

كان الفنان محمد الشقنقيري قدم محضرا ضد رحيل ذكري بعد أن شهرت به، وادعت زواجها منه، وذلك خلال فترة طلاقه من زوجته، وقامت النيابة بالتحريات اللازمة، وأثبتت كذب رحيل ذكري وأحالتها للقضاءأ وحُكم عليها بتغريمها 50 ألف جنيه بتهمة التشهير والادعاءات الكاذبة.

من ناحية أخرى، انتهى محمد الشقنقيري، من تصوير مشاهده في فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور (طفل الغزالة الرايقة)، وكنزي رماح، وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير.