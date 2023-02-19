ريفرز يونايتد النيجيري يفوز على أسيك ميموزا بالكونفيدرالية

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فاز فريق ريفرز يونايتد النيجيري على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، كما شهدت أيضا تعادل موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ديابل نوار من الكونغو برازافيل سلبيا.

وسجل أهداف ريفرز يونايتد اللاعبون مالاتشي أوهاووما ،واوكيمي ويليامس ،ودنيس نداسي في الدقائق الأولى و42 و48.

وحصد ريفرز يونايتد أول ثلاث نقاط له ليقفز للمركز الثاني، وتوقف رصيد أسيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل موتيما بيمبي على ديابل نوار سلبيا.

ورفع موتيما بيمبي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، كما رفع ديابل نوار رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب.