وزير البترول يبحث مع رئيس شركة ادنوك للزيوت التوسع فى مشروعات البنية التحتية

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تم استعراض خطط الشركة للتوسع في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

ورحب الملا بتواجد شركة ادنوك الإماراتية وحرصها على الاستثمار فى مصر فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق مع شركة توتال، لافتا إلى أن السوق المصرى يستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وأعرب اللمكى عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ والنجاح الذي يشهده عاما بعد عام ، مشيداً بالدعم الذي يقدمه المهندس طارق الملا للشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن هناك حالياً ٩ محطات دخلت الخدمة، وهناك محطة جار الانتهاء منها ودخولها على الخدمة خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى محطة نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى مجالات البنية التحتية ودخول مجال تموين الطائرات فى مصر.