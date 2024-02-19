إصابة 38 طالبا إثر انهيار مدرج خشبي داخل السيرك بالوادي الجديد

أصيب نحو 38 طالبا، من طلاب مدارس القلعة، وأبو خالد، والسلام للتعليم الأساسي، في الخارجة بمحافظة الوادى الجديد؛ إثر سقوط أحد المدرجات الخشبية خلال أحد العروض المقدمة للطلاب بمقر السيرك الذى أقيم مؤخرا في مركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة.



كان اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد بانهيار مدرج خشبي كان يجلس عليه عدد من الطلاب لمشاهدة عروض السيرك في ظل الرحلات الترفيهية اليومية التى تنظمها مدارس المحافظة للطلاب، ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلاب بكسور وكدمات وجروح جراء الواقعة والتدافع الشديد، وعلى الفور انتقل عدد كبير من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.



من جهته، شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على توفير كل سبل الرعاية للمصابين، ورفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج الكامل حتى التماثل للشفاء.



وقرر الزملوط، إخلاء موقع السيرك وغلقه وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل.



وانتقلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ 38 طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كل الأطقم الطبية، والتقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئة الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم ومتابعة حالات الطلاب المصابين.



وشهدت مستشفى الخارجة التخصصي توافد الآلاف من أهالى مدينة الخارجة للاطمئنان على ذويهم من الطلاب المصابين، وطالب عدد كبير من أولياء الأمور بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، منع رحلات المدارس للسيرك، والتحقيق العاجل في واقعة إصابة الطلاب في ظل عدن وجود عوامل أمان داخل السيرك في ظل وجود عروض للأسود وتحتاج لعامل أمان.



جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم إقامة سيرك بالمحافظة بشكل مؤقت ولأول مرة في تاريخ المحافظة تقام عروض للأسود الأمر الذى دعى إلى إقبال كبير من أهالي المحافظة وتنظيم رحلات للطلاب.