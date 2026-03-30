المفوضية الأوروبية توافق على مبادرة لتعزيز الصناعات الدفاعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت المفوضية الأوروبية، على مبادرة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية.

وقال أندريوس كوبيليوس المفوض الأوروبي لشئون الدفاع اليوم الاثنين، إنه وفقا للبرنامج فإن الصناعات الدفاعية في دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا "يمكن أن تستغل فرص التمويل لتعزيز التعاون الدفاعي والإنتاج".

وستكون الأموال المخصصة وفقا للبرنامج متاحة على هيئة منح خلال عامي 2026 و2027.

وقالت المفوضية، إن الهدف من المبادرة هو تعزيز الأساس التكنولوجي والابتكار والتعاون لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بصورة أفضل.

وسيتم إنفاق أكثر من 700 مليون يورو على زيادة إنتاج "المكونات الدفاعية الرئيسية والمنتجات ، بما في ذلك أنظمة صد الطائرات المسيرة والصواريخ والذخيرة" في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وستخصص المبادرة، 325 مليون يورو من أجل مشاريع الدفاع "التعاونية الطموحة"، وتستهدف بصورة أساسية منطقة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا من خلال العطاءات المفتوحة أيضا لكل من النرويج وأوكرانيا.