إلهام شاهين عن ليالي سعودية مصرية: ليكن بداية لاتحاد فني أكبر على مستوى الوطن العربي

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورة تجمعها بعدد من الشخصيات، بينهم أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب، وذلك أثناء حضورهم مساء أمس الأحد، حفل ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية، والذي أحياه الفنانين محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس والموسيقار عمر خيرت.



وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: "ليلة فنية مصرية سعودية أكثر من رائعة بدار الأوبرا المصرية".



وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بالشراكة المصرية السعودية، للارتقاء بالفن في الوطن العربي، كما شكرت هيئة الترفية السعودية مرحبه بها في مصر، مشيدة في منشورها بتنظيم الحفل، ووصفته بأنه على أعلى مستوى، مؤكدة أنها استمتعت بغناء منير وشيرين والمهندس وريهام عبد الحكيم، وعزف عمر خيرت.



وأضافت إلهام شاهين أنها تتمنى أن ينتج عن هذا التعاون، أعمال فنية مشرفة يجتمع فيها كل نجوم وكفاءات الوطن العربي.



واختتمت إلهام شاهين منشورها بجملة "ليكن هذا الاتحاد الفنى بداية لاتحاد أكبر على كل المستويات لوطننا العربي الكبير".







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