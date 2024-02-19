وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد المستشفيات أمام أعين ومسمع العالم

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ضد المستشفيات أمام أعين ومسمع العالم.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه ونتيجة للقصف والاستهداف والحصار والاقتحام خرج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأشارت إلى أنه بعد 136 يوما من العدوان وحرب الإبادة ضد كل شيء في قطاع غزة، لا يوجد أي مكان آمن، حتى في المستشفيات والمراكز الطبية، موضحة أن شبح الموت يلاحق المرضى والجرحى والنازحين إليها.



واستعرضت الوزيرة الفلسطينية، أحدث الإحصائيات حول، استشهاد أكثر من 29 ألف شخص نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأكثر من 7850 منهم من النساء، وأكثر من12,400 من الأطفال، وإصابة 69 ألف آخرين، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.



وأشارت أن التقديرات تؤكد أن أكثر من 8 آلاف شخص مفقودون تحت الأنقاض، ولا حصر ولا يمكن الحصول على أرقام دقيقة عن المفقودين بسبب القصف والاستهداف المستمر.