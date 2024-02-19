 بافتا 77.. «أوبنهايمر» أفضل فيلم - بوابة الشروق
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بافتا 77.. «أوبنهايمر» أفضل فيلم

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:58 ص

يقام الآن حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن، ويقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire"

واقتنص فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»، جائزة أفضل فيلم.

ونافسه على الجائزة أفلام «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«الباقون - The Holdovers»، و«أشياء مسكينة - Poor Things».


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