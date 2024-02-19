 الجيش الصومالي: تصفية 4 من مسلحي حركة الشباب بوسط البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي: تصفية 4 من مسلحي حركة الشباب بوسط البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:37 ص

أعلن الجيش الوطني الصومالي، أنه نجح بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تصفية أربعة من عناصر مليشيات الخوارج أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين، "تلقت الكتيبة الـ24 خالد بن وليد للجيش الوطني معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي،حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير.

وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الوطني العقيد محمد طغويني، في تصريح لوسائل إعلام الدولة، أن مليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة، مضيفا أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الفارة.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية؛ للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.


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