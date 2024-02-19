مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي شرقي أفغانستان

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في انهيار جليدي ضرب قرية جبلية في إقليم نورسان بشرقي أفغانستان، حسبما قال مسؤولون محليون اليوم الاثنين، ولا يزال نحو 20 شخصا محاصرين تحت الثلوج والانقاض.

وقال المدير الإقليمي لإدارة المعلومات والثقافة، سميع الحق حق، بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث وقع خلال الليل في منطقة نورجرام بعد هطول أمطار غزيرة وثلوج.

وقد تعرض 20 منزلا على الأقل للتدمير، وهناك أطفال بين المفقودين.

وتعاني أفغانستان من تداعيات عقود من الصراع ومن توالي الكوارث الطبيعية، وتحدث فيضانات موسمية وانهيارات جليدية في مختلف أنحاء البلاد مما يتسبب في تدمير المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية.