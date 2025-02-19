إعلام عبري: توجيه الاتهام لـ5 جنود بسبب تعذيب معتقل فلسطيني وإساءة معاملته

قالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن لوائح اتهام قدمت بحق 5 جنود إسرائيليين بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني وتعذيبه في معتقل سديه تيمان.

وبحسب التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العسكري اليوم، فإن الخمسة اعتدوا بالضرب على المعتقل وجروه على الأرض وداسوا على جسده واستخدموا المسدس الكهربائي عليه.

ووفقًا لما نشرته شبكة فلسطين الإخبارية، أوضحت اللائحة أن «هذه الأفعال أدت إلى إصابة المعتقل بكسر في الضلوع وثقب في الرئة، كما طعن أحدهم المعتقل في الأرداف وأحدث أضراراً في فتحة الشرج».

وجاء فيها أن «المتهمين رفعوا المعتقل الذي كان مستلقيا ورجلاه وعينيه معصوبتين، وقاموا بتثبيته على الحائط وبدأوا بضربه». وكٌتب أيضاً أنه طوال الحادثة كان «المعتقل يصرخ من الألم».

وبعد ذلك، وبحسب الوصف الوارد باللائحة، بدأ المعتقل ينزف من أردافه، واشتكى من صعوبة في التنفس وصداع.

وبعد ساعات لاحظ أحد الموظفين في المجمع نزيفًا على سروال المعتقل، وتم نقله إلى عيادة المنشأة، حيث أمر الطبيب بإجلائه إلى المستشفى.

وأشارت لائحة الاتهام أن «أعمال العنف الموصوفة من قبل المتهمين تسببت في إصابات خطيرة في جسد المعتقل، وكسور في سبعة من ضلوعه، وثقب في رئته اليسرى، وتمزق المستقيم، وإصابات في جسده ووجهه».

وذكرت أنه «نتيجة لهذه الإصابات، احتاج المعتقل إلى إجراءات جراحية ونقل دم ورعاية طبية مطولة».