استشهاد ثلاثة فلسطينيين جنوب طوباس بالضفة الغربية

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استشهد 3 مواطنين لم تعرف هويتهم بعد، واعتقل آخران، مساء اليوم الأربعاء، بعدما حاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت مراسلة الوكالة عن مصادر أمنية، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.

وأفادت مصادر طبية لـ"وفا"، بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم وهما: "أحمد نبيل صبح، وحكم محمد الخطيب".

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف الأنيرجا.